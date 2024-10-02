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Тайна свадьбы: как Михаэль Шумахер вновь оказался в обществе

Тайна свадьбы: как Михаэль Шумахер вновь оказался в обществе, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 09:37 Фото: Instagram/michaelschumacher
55-летний семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер посетил свадьбу своей дочери Джины-Марии. Для легендарного немецкого гонщика это был первый выход в свет после рокового инцидента, случившегося в 2013 году, сообщает Zakon.kz.

Торжественное мероприятие проходило на семейной вилле Ясмин на Майорке.

По данным издания Mirror, церемонию было решено провести в условиях строгой безопасности и высокой степени секретности: при входе на виллу забирали у гостей телефоны, чтобы те не фотографировали Шумахера.

Всего на свадьбу были приглашены порядка 100 человек.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В 2021 году вышел документальный фильм, в котором жена и сын гонщика заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

Летом 2024 года брат Михаэля Шумахера сделал каминг-аут. Бывший гонщик "Формулы-1" Ральф опубликовал фото со своим партнером. Ральф Шумахер выступал в "Формуле-1" в 1997-2007 годах. Однако он всегда находился в тени своего старшего брата. В связи с этим его прозвали "Мистер брат".

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