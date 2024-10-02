Тайна свадьбы: как Михаэль Шумахер вновь оказался в обществе
Торжественное мероприятие проходило на семейной вилле Ясмин на Майорке.
По данным издания Mirror, церемонию было решено провести в условиях строгой безопасности и высокой степени секретности: при входе на виллу забирали у гостей телефоны, чтобы те не фотографировали Шумахера.
Всего на свадьбу были приглашены порядка 100 человек.
В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В 2021 году вышел документальный фильм, в котором жена и сын гонщика заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.
Летом 2024 года брат Михаэля Шумахера сделал каминг-аут. Бывший гонщик "Формулы-1" Ральф опубликовал фото со своим партнером. Ральф Шумахер выступал в "Формуле-1" в 1997-2007 годах. Однако он всегда находился в тени своего старшего брата. В связи с этим его прозвали "Мистер брат".