Янник Синнер: трагедия с Михаэлем Шумахером стала ударом для меня

Двукратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какое значение для него имела новость о трагедии с семикратным чемпионом "Формулы-1" Михаэлем Шумахером, сообщает Zakon.kz.

29 декабря 2013 года легендарный Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Немец был в коме, но выжил и с тех пор больше не появлялся на публике, семья скрывает его от посторонних глаз.

– Помнишь ли ты первый Гран-при, который увидел?

– Уже в детстве я всегда следил за "Формулой-1", но никогда не был на гонках вживую. Мое первое воспоминание связано с Шумахером. Когда он разбился на лыжах, это был удар для меня.

– В 2013 году ты был еще ребенком (Синнеру было 12 лет).

– Да, но тот момент заставил меня понять, что жизнь может измениться в одну секунду. Никогда ничего нельзя принимать как должное, нужно жить день за днем, наслаждаться им, ставя перед собой цели, – приводит слова Синнера Corriere della Sera.

В детстве Синнер на профессиональном уровне занимался горными лыжами и сейчас свое свободное время проводит на горнолыжных курортах.

В прошлый уик-энд Синнер побывал на заключительном этапе "Формулы-1" – Гран-при Абу-Даби. Ему даже доверили сигнализировать финишным флагом. Там итальянский теннисист впервые встретился с 27-летним монегаском, выступающим за итальянский коллектив "Феррари", Шарлем Леклером. А также сфотографировался с чемпионом мира "Ф-1" Максом Ферстаппеном.

"Я наслаждался, находясь в машине вместе с Шарлем. Встреча с Леклером была прекрасным моментом. Мы часто переписывались, но никогда не встречались. Скорость – это свобода для меня. Конечно, нужно знать границы, но прежде всего это удовольствие. Когда я занимался горнолыжным спортом, всегда думал о том, чтобы спуститься как можно быстрее, в машине то же самое: мне нравится ехать и слышать звук двигателя. Я изолирую себя от всего", – приводит слова Синнера La Stampa.

23-летний Синнер в этом сезоне одержал победу в восьми турнирах, среди которых два "Больших шлема" (Australian Open, US Open), три турнира серии "Мастерс", Итоговый чемпионат ATP – 2024 и два турнира ATP-500.

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик поделился своим мнением о положительных допинг‑пробах Янника Синнера и Иги Швёнтек.