Брат Михаэля Шумахера сделал каминг-аут

Экс-гонщик "Формулы-1" Ральф Шумахер на своей странице в Instagram 15 июля признался, что состоит в однополых отношениях, сообщает Zakon.kz.

Ральф выступал в "Формуле-1" с 1997 по 2007 год и завоевал шесть побед на этапах "Королевских гонок". Несмотря на спортивные достижения он оставался в тени старшего брата Михаэля. Вследствие этого получил прозвище "Мистер Брат".

С 2001 по 2014 год он состоял в браке с Корой Бринкманн. Она – бывшая модель, а ныне телеведущая и участница автогонок. В 2001 году у них родился сын Дэвид. Кстати, сын поздравил в комментариях отца. Сам же пост за несколько часов набрал число лайков, превышающих количество подписчиков.

"Самое прекрасное в жизни – когда у тебя есть партнер, с которым можно разделить все", – написал Шумахер под фото.

Небывалый ажиотаж на своей странице сподвигло Шумахера опубликовать на следующий день пост со словами благодарности за поздравления и поддержку.

Сейчас Ральф Шумахер владеет гоночной командой в низших сериях и иногда выступает по телевидению в качестве эксперта по автогонкам.

Фото: Instagram/ralfschumacher_rsc

В начале июля мы сообщали, что Брэд Питт снялся в фильме про гонщика "Формулы - 1". Тизер к фильму показали в Великобритании на Гран-при известных гонок.