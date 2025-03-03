Казахстанский теннисист не смог противостоять аутсайдеру в Аргентине

В квалификации турнира категории "Челледжер" в аргентинской Кордобе соперником казахстанца Дмитрия Попко был местный теннисист из второй тысячи рейтинга Сантьяго Де Ла Фуэнтес, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что Дмитрий Попко считался явным фаворитом перед началом игры, при том что является 207-й ракеткой мира.

Несмотря на свой рейтинг, казахстанский теннисист довел счет до 4:6, 6:4, 2:5 и после этого снялся с игры.

Это была первая встреча теннисистов.

Параллельно с этим событием казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с представительницей России Ириной Хромачёвой не смогли выиграть турнир серии WTA в Мериде (Мексика). Ранее сообщалось, что там подходит к завершению турнир категории WTA-500 (хард).