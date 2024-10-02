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В Индии учителя принесли в жертву школьника, чтобы "привлечь удачу"

черная магия, жертвоприношение, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 18:55 Фото: pixabay
Директор и учителя учебного заведения принесли в жертву второклассника, чтобы черная магия помогла "прославить" учебное заведение, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Times of India и The Economic Times, трагедия произошла в городе Хатхрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии 23 сентября.

Как говорится в полицейском отчете, утром сотрудник школы и другие ученики, живущие в общежитии, обнаружили мальчика без признаков жизни в своей кровати. Родителям мальчика сообщили, что их ребенок "нездоров". Директор образовательного заведения Динеш Багел положил тело ученика на заднее сиденье своего автомобиля и "несколько часов колесил по округе". 

Отец мальчика, инженер-программист частной фирмы из Дели Кришана Кушвахи, прибыв в школу, не смог найти своего ребенка и обратился в полицию.


в индии ребенка задушили во время ритуала черной магии, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 18:55

Фото: скриншот timesofindia.indiatimes.com

Спустя несколько часов полицейские догнали машину директора школы и обнаружили тело школьника со следами удушения на шее в салоне автомобиля. Вскрытие показало, что ребенок был задушен в воскресенье вечером. 

"Дело об убийстве было возбуждено против пяти человек: помимо директора учебного заведения, расследование ведется в отношении его отца, который верил в "черную магию" и тантрические ритуалы, и трех учителей. В ходе обысков у них нашли различные ритуальные предметы. По версии следствия, мужчины похитили мальчика и убили его во время ритуала "черной магии". Провели его, чтобы принести школе «процветание и успех", – пишет Times of India.

Позже стало известно, что до этого подозреваемые пытались убить еще одного учащегося – девятилетнего мальчика. Ему удалось спастись.

На данный момент частная школа закрыта.

Из-за возгорания школьного автобуса в Таиланде погибли 25 человек. Автобус, перевозивший учащихся и преподавателей на экскурсию, загорелся на окраине столицы Бангкока.

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