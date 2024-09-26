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Софья Самоделкина принесла удачу "Барысу" – предположили фанаты

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 02:50 Фото: Telegram/Ход коньком
По мнению спортивных болельщиков, выступление Самоделкиной на предматчевом шоу в домашнем матче КХЛ принесло удачу казахстанскому клубу, сообщает Zakon.kz.

Итак первое выступление, после Гран-при среди юниоров, у фигуристки состоялось 26 сентября в ледовом дворце "Барыс Арена". Оно прошло перед матчем "Барыса" и российского клуба "Сочи".

Вопреки ожиданиям фанатов Самоделкиной о выборе "Ave Maria" в исполнении Димаша Кудайбергена, она представила короткую программу "Лара Крофт". Как оказалось, именно это выступление наиболее подходило брутальным хоккеистам и их болельщикам.

Несмотря на предположения любителей спорта, что именно Самоделкина своим прокатом прервала серию поражений "Барыса", эксперты все же видят две основные причины успешного результата казахстанских хоккеистов:

  • оперативная работа над ошибками;
  • смена главного тренера.
Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 02:50

Фото: Zakon.kz

К слову, это был дебютный поединок казахстанского клуба под руководством Вячеслава Буцаева. А днями ранее личная тренер фигуристки Эльмира Турганова рассказала о ближайших планах Самоделкиной.

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