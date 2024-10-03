В Турции нашли кота, за которого объявили награду в 1750 долларов
Фото: iha
2 октября в городе Османие нашли кота, поиск которого его хозяин оценил в 60 тыс. турецких лир, сообщает Zakon.kz.
Как передает турецкое издание IHA, кот по кличке Гедже сбежал из дома на запах жарящейся рыбы. Так он попал к Ахмету Алишану, который готовил ее на своем садовом участке.
Фото: iha
В итоге все довольны: мужчина и рыбку съел, и деньги получил, а семья вернула пропавшего любимца.
А с недавних пор турецкие пастухи стали отказываться пасти скот без приложения TikTok.
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