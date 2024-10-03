Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Турции нашли кота, за которого объявили награду в 1750 долларов

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 07:40 Фото: iha
2 октября в городе Османие нашли кота, поиск которого его хозяин оценил в 60 тыс. турецких лир, сообщает Zakon.kz.

Как передает турецкое издание IHA, кот по кличке Гедже сбежал из дома на запах жарящейся рыбы. Так он попал к Ахмету Алишану, который готовил ее на своем садовом участке.

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 07:40

Фото: iha

В итоге все довольны: мужчина и рыбку съел, и деньги получил, а семья вернула пропавшего любимца.

А с недавних пор турецкие пастухи стали отказываться пасти скот без приложения TikTok.

Читайте также

Швейцария
Строительство новых АЭС поддержали жители Швейцарии
Алия Абди
Турция 2024 год Деньги Традиции Кошки Семья Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: