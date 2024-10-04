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Бомба времен Второй мировой войны сдетонировала в японском аэропорту

Бомба времен Второй мировой войны сдетонировала в японском аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 06:43 Фото: pixabay
Неожиданный взрыв военной бомбы в японском аэропорту Миядзаки привел к остановке 80 рейсов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, американская бомба времен Второй мировой войны, захороненная в японском аэропорту, взорвалась.

В результате этого было отменено более 80 рейсов. Пострадавших нет.

Представители Министерства земель и транспорта заявили, что поблизости не было ни одного самолета.

Чиновники заявили, что расследование, проведенное силами самообороны и полицией, подтвердило, что взрыв был вызван 500-фунтовой американской бомбой. Они выясняют, что вызвало ее внезапную детонацию.

Представители министерства обороны сообщили, что в этом районе было обнаружено несколько неразорвавшихся бомб, сброшенных американскими военными во время Второй мировой войны. Сотни тонн неразорвавшихся бомб времен войны остаются захороненными по всей Японии. Иногда их выкапывают на строительных площадках.

Несмотря на то, что при взрыве военной бомбы в Японии обошлось без трагедий, существуют обстоятельства при которых гибнут жители других стран. Так более 26 человек погибли от отравления алкоголем в Иране.

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Аксинья Титова
США Япония 2024 год Аэропорты Взрывы Вторая мировая война
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