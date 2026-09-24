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Культура и шоу-бизнес

Умерла звезда французского кино Марина Влади

умерла Марина Влади, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 21:38 Фото: kinopoisk.ru/Марина Влади
Французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась 24 сентября в возрасте 88 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет BFM со ссылкой на семью артистки.

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в Клиши в семье русских эмигрантов. В детстве она занималась балетом и выступала в качестве ученицы Парижской оперы, однако впоследствии выбрала актерскую карьеру. Ее дебют в кино состоялся в 1949 году в фильме "Летняя гроза".

В 17 лет Влади вышла замуж за режиссера Робера Оссейна, с которым сотрудничала в нескольких картинах. Среди них – "Ублюдки попадут в ад", "Простите наши грехи", "Ты – яд" и "Ночь шпионов".

В 1963 году актриса получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за работу в фильме Марко Феррери "Супружеское ложе".

В 1960-х Влади снималась у Жана-Люка Годара, а позднее играла в популярных французских комедиях. Помимо кино, она занималась музыкой и литературой.

Артистка сыграла более чем в 100 картинах. Для широкой публики – особенно в СССР и на постсоветском пространстве – ее имя неразрывно связано с Владимиром Высоцким, однако ее собственная кинокарьера включает знаковые роли у величайших режиссеров мирового кино.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов умер после падения с лестницы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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