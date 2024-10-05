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Министр иностранных дел Швеции покинула зал парламента после атаки активистов

Швеция, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 07:17 Фото: Facebook/Maria M Stenergard
3 октября глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард покинула сессию парламента из-за поведения пропалестинских активистов, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание ABTONBLADET, инцидент произошел во время обсуждения в парламенте решения Швеции воздержаться от голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюции о правовых последствиях оккупации Израилем Западного берега реки Иордан.

"Они кричали, к чему мы, к сожалению, уже привыкли. Потом за спиной министра что-то громыхнуло, и она выбежала. Тогда я поняла, что они что-то бросили", – рассказала шведский депутат Анн-Софи Альм.

Охранники, прибывшие на место, сказали, что в министра бросили помидоры. Трех человек в связи с инцидентом арестовали, а затем взяли под стражу.

Сама Стенергард позже выразила сожаление из-за произошедшего.

"Мы должны иметь возможность общаться и вести дебаты без того, чтобы в вас бросали вещи, особенно в парламентском зале", – прокомментировала она свое бегство.

А шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что ожидает "решительных мер для поддержания безопасности депутатов и министров в парламенте".

А 1 октября официально вступила в должность первая женщина-президент Мексики.

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