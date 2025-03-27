О чем говорил Токаев с министром иностранных дел Армении

27 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сообщает Zakon.kz.

Токаев отметил, что взаимные визиты президентов, состоявшиеся в прошлом году, придали серьезный импульс всестороннему развитию казахско-армянских отношений.

"Ваш первый официальный визит в Астану имеет важное значение с точки зрения продвижения нашего партнерства. Мы с большой симпатией относимся к армянскому народу, к вашему государству", – приводит Акорда слова президента.

Глава государства отметил, что Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. По его мнению, это знаменательное событие станет предвестником установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном и будет способствовать упрочению безопасности и активному развитию сотрудничества региона как с Казахстаном, так и со всеми странами Центральной Азии.

В свою очередь армянский дипломат выразил признательность за теплый прием.

"Мы во многом разделяем ваше видение стратегического партнерства между нашими странами", – сказал Арарат Мирзоян.

Он сообщил, что министерства иностранных дел и другие ведомства Армении и Казахстана работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Ереван в прошлом году.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана заявил о готовности отечественного бизнеса увеличить поставки товаров в Армению на 350 млн долларов.

14 марта 2025 года Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением в связи с завершением переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Казахстан приветствует заявления министерств иностранных дел стран "о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".