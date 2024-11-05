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Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлины ЕС на китайские электромобили

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлины ЕС на китайские электромобили, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 06:40 Фото: pixabay
Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию, в которой утверждается, что Европейский союз неправомерно установил антисубсидиарные пошлины на новые электромобили китайского производства, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, китайская дипломатическая миссия при ВТО заявила, что она "решительно выступает против" этих мер, и подчеркнула, что ее действия направлены на защиту отрасли электромобилей и поддержку глобального перехода к более экологичным технологиям.

Европейский блок объявил в прошлом месяце, что вводит импортные пошлины до 35% на электромобили из Китая, утверждая, что китайский экспорт несправедливо снижает цены на продукцию ЕС. Пошлины будут действовать в течение пяти лет, если только не будет достигнуто дружественное соглашение.

Электромобили стали главной темой более широкого торгового спора по поводу влияния субсидий китайского правительства на европейские рынки и растущего экспорта Пекином экологически чистых технологий в этот блок.

Китай утверждает, что действия ЕС представляют собой "злоупотребление средствами торговой защиты", нарушающее правила ВТО.

Ранее стало известно, что экипаж китайской космической станции возвращается на Землю после 6 месяцев в космосе.

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