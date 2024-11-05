Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на пошлины ЕС на китайские электромобили
По информации AP, китайская дипломатическая миссия при ВТО заявила, что она "решительно выступает против" этих мер, и подчеркнула, что ее действия направлены на защиту отрасли электромобилей и поддержку глобального перехода к более экологичным технологиям.
Европейский блок объявил в прошлом месяце, что вводит импортные пошлины до 35% на электромобили из Китая, утверждая, что китайский экспорт несправедливо снижает цены на продукцию ЕС. Пошлины будут действовать в течение пяти лет, если только не будет достигнуто дружественное соглашение.
Электромобили стали главной темой более широкого торгового спора по поводу влияния субсидий китайского правительства на европейские рынки и растущего экспорта Пекином экологически чистых технологий в этот блок.
Китай утверждает, что действия ЕС представляют собой "злоупотребление средствами торговой защиты", нарушающее правила ВТО.
Ранее стало известно, что экипаж китайской космической станции возвращается на Землю после 6 месяцев в космосе.