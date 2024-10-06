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Стрельба в торговом центре шокировала жителей небольшого города в Швеции

стрельба в Швеции, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 22:02 Фото: pixabay
6 октября в торговом центре Kungsmässan в шведском городе Кунгсбакка произошла стрельба, во время которой был ранен один человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала SVT, прибывшие на место ЧП сотрудники полиции уже взяли подозреваемого под стражу.

Отметим, что о состоянии пострадавшего не сообщается. 

Иностранные СМИ пишут, что подозреваемый был в маске. Свидетели утверждают, что он выстрелил всего пять или шесть раз.

В данное время около торгового центра находится большое количество полицейских машин. Кроме того, известно, что стражи порядка эвакуировали из комплекса всех его сотрудников и посетителей.

Ранее сообщалось, что стрельба на дороге попала на видео в Алматы.

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