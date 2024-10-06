Стрельба в торговом центре шокировала жителей небольшого города в Швеции
По информации телеканала SVT, прибывшие на место ЧП сотрудники полиции уже взяли подозреваемого под стражу.
Отметим, что о состоянии пострадавшего не сообщается.
Иностранные СМИ пишут, что подозреваемый был в маске. Свидетели утверждают, что он выстрелил всего пять или шесть раз.
В данное время около торгового центра находится большое количество полицейских машин. Кроме того, известно, что стражи порядка эвакуировали из комплекса всех его сотрудников и посетителей.
En person är skjuten i en galleria i Kungsbacka, vilket säkert lär generera stor uppmärksamhet (f.k.: jag tycker alla skjutningar ska bli väldigt uppmärksammade) mot bakgrund av att det är en välmående, trygg kommun med låg kriminalitet.https://t.co/aeuVml2GMx— Ridefixer (@Ride_fixer) October 6, 2024
Ранее сообщалось, что стрельба на дороге попала на видео в Алматы.