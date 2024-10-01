Стрельба на дороге попала на видео в Алматы
Фото: pixabay
В Казнете распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент с участием водителя автомобиля, открывшего стрельбу по движущейся рядом машине, сообщает Zakon.kz.
По информации авторов ролика, стрельба произошла на одной из улиц Алматы.
Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции мегаполиса.
"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию", – рассказали в ведомстве.
Также там отметили, что, по предварительным данным, в ходе дорожного конфликта он использовал сигнальный пистолет.
"Оружие изъято и направлено на экспертизу. Другие обстоятельства дела устанавливаются", – заключили в полиции.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Конфликт возле кальянной в Алматы перерос в стрельбу.
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