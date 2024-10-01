Стрельба на дороге попала на видео в Алматы

В Казнете распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент с участием водителя автомобиля, открывшего стрельбу по движущейся рядом машине, сообщает Zakon.kz.

По информации авторов ролика, стрельба произошла на одной из улиц Алматы.

Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции мегаполиса.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию", – рассказали в ведомстве.

Также там отметили, что, по предварительным данным, в ходе дорожного конфликта он использовал сигнальный пистолет.





"Оружие изъято и направлено на экспертизу. Другие обстоятельства дела устанавливаются", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Конфликт возле кальянной в Алматы перерос в стрельбу.