Илон Маск предрек конец США
Фото: flickr
Миллиардер Илон Маск заявил, что США придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).
"Это был бы конец Америки", – написал Маск.
Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что в случае победы демократов США превратятся в "однопартийное социалистическое государство".
It would be the end of America https://t.co/Fs7x67DCZJ— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2024
Ранее Маск эмоционально высказался о предстоящих выборах в США.
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