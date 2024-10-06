Илон Маск предрек конец США

Фото: flickr

Миллиардер Илон Маск заявил, что США придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, сообщает Zakon.kz.

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