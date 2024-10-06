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Илон Маск предрек конец США

миллиардер Илон Маск предрек конец США, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 00:16 Фото: flickr
Миллиардер Илон Маск заявил, что США придет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Это был бы конец Америки", – написал Маск.

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что в случае победы демократов США превратятся в "однопартийное социалистическое государство".

Ранее Маск эмоционально высказался о предстоящих выборах в США.

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