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Илон Маск эмоционально высказался о предстоящих выборах в США

США, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 02:12 Фото: pixabay
2 октября миллиардер прокомментировал предстоящие выборы в Соединенных Штатах Америки, сообщает Zakon.kz.

По сложившейся традиции, эмоции он выплеснул на своей странице в Х.

"Трамп и Вэнс должны победить. Я не смогу вынести четыре года, наблюдая за Камалой и Уолцем. Это было бы жестоким и необычным наказанием!"Илон Маск

Наряду с предстоящими выборами, в США набирает обороты скандал с известным рэпером. Уже 120 человек готовы обвинить P. Diddy в сексуальных домогательствах.

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