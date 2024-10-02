Илон Маск эмоционально высказался о предстоящих выборах в США
Фото: pixabay
2 октября миллиардер прокомментировал предстоящие выборы в Соединенных Штатах Америки, сообщает Zakon.kz.
По сложившейся традиции, эмоции он выплеснул на своей странице в Х.
"Трамп и Вэнс должны победить. Я не смогу вынести четыре года, наблюдая за Камалой и Уолцем. Это было бы жестоким и необычным наказанием!"Илон Маск
Trump/Vance MUST win. I can’t handle 4 years of seeing and hearing Kamala/Walz. That would be cruel and unusual punishment!— Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2024
Наряду с предстоящими выборами, в США набирает обороты скандал с известным рэпером. Уже 120 человек готовы обвинить P. Diddy в сексуальных домогательствах.
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