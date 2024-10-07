Ботанический сад Кембриджского университета ищет специалиста для работы по всему миру

Ботанический сад известного университета в поисках специалиста для исследования растений во всем мире, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным организации, успешному кандидату доверят руководство экспедициями для сбора данных о местах произрастания новых и биологически значимых растений в дикой природе. Такую работу оценивают в 34 тыс. фунтов стерлингов. Это около 44 тыс. долларов.

Фото: Х/CUBotanicGarden

Также ему предстоит собирать семена и черенки, чтобы ботанический сад площадью 40 акров мог сохранить живые образцы этих видов для будущих поколений.

Фото: Х/CUBotanicGarden

А в Индии офисные работники гибнут из-за чрезмерной нагрузки.