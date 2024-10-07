Ботанический сад Кембриджского университета ищет специалиста для работы по всему миру
Фото: Х/CUBotanicGarden
Ботанический сад известного университета в поисках специалиста для исследования растений во всем мире, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным организации, успешному кандидату доверят руководство экспедициями для сбора данных о местах произрастания новых и биологически значимых растений в дикой природе. Такую работу оценивают в 34 тыс. фунтов стерлингов. Это около 44 тыс. долларов.
Фото: Х/CUBotanicGarden
Также ему предстоит собирать семена и черенки, чтобы ботанический сад площадью 40 акров мог сохранить живые образцы этих видов для будущих поколений.
Фото: Х/CUBotanicGarden
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