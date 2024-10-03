Офисные работники в Индии гибнут из-за чрезмерной нагрузки

Смерть молодого дипломированного бухгалтера в Индии разоблачила культуру труда, характеризующуюся перегруженностью сотрудников и издевательствами со стороны начальства, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, для среднестатистического индийца рабочая неделя сейчас длиннее, чем когда-либо.

Согласно последним данным, в Индии рабочий день сейчас длиннее, чем в Китае, Сингапуре и даже Японии, стране, известной своей неустанной рабочей культурой. В среднем индийцы работают на 13 часов дольше каждую неделю, чем те же работники в Германии.

Почти 90% работающих в Индии заняты в неформальном секторе, который считается самым эксплуататорским. Также существуют опасения о корпоративном секторе Индии, где методы работы не менялись десятилетиями.

В июле жительница Индии Анна Себастьян Перайил, 26-летняя дипломированная бухгалтер в индийском офисе корпоративного бухгалтерского гиганта Ernst and Young, умерла сразу через четыре месяца после трудоустройства.

Мать погибшей говорит, что "подавляющая" рабочая обстановка с высоким давлением сильно сказалась на Перайил и в конечном итоге привела к ее смерти.

"Она работала до поздней ночи, даже по выходным, не имея возможности перевести дух", – говорится в письме ее матери, которое стало вирусным по всей Индии.

Постоянные требования и давление стоили жизни молодой женщины с большим потенциалом. Мать девушки добавила, что никто из компании не присутствовал на похоронах ее дочери.

Ранее студенты из Финляндии пожаловались на финансовые трудности.

