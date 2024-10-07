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В одном из штатов США снова ограничили право на аборт

В одном из Штатов США снова ограничили право на аборт, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 04:59 Фото: pexels
Верховный суд Джорджии (США) ввел запрет на аборты сроком на шесть недель в штате. Это постановление отменяет недавнее решение суда низшей инстанции, которое предоставило более широкий доступ к процедуре в оспариваемом штате, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, губернатор-республиканец Брайан Кемп подписал закон о почти полном запрете абортов в штате, известный как Закон LIFE.

Это значит, что большинство абортов снова станут незаконными в штате по истечении шести недель беременности.

Закон запрещает аборты, если обнаруживается сердцебиение плода, что может произойти уже на шестой неделе, когда многие женщины еще даже не знают, что они беременны. Он оставляет исключения для некоторых ситуаций, чтобы защитить жизнь и здоровье женщины, а также для некоторых ситуаций, когда обнаруживаются аномалии плода.

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