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Врача общей практики из Великобритании осудили за непристойное нападение на пациенток

Врача общей практики из Великобритании осудили за непристойное нападение на пациенток, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 02:14 Фото: pexels
Врача общей практики из Великобритании приговорили к 22 годам лишения свободы за непристойное нападение на семь женщин во время плановых осмотров, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 65-летний британец Стивен Кокс был признан виновным по 12 пунктам обвинения в непристойном нападении после четырехнедельного повторного судебного разбирательства в Королевском суде Рединга. При этом он был оправдан по четырем пунктам обвинения.

Осужденный заявил, что его обвинители лгут или ошибаются, но представитель Королевской прокурорской службы заявил, что бывший врач общей практики "использовал свое положение".

Полиция Темз-Вэлли заявила, что на протяжении нескольких лет Кокс неоднократно совершал непристойные нападения на семерых своих пациенток под предлогом проведения плановых медицинских осмотров.

В ходе судебного разбирательства присяжные услышали, что Кокс заставлял пациенток раздеваться без необходимости, трогал их интимные места, проводил осмотры, когда в них не было необходимости или без использования перчаток.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина умерла от сердечного приступа после насилия над ней.

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