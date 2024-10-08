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Уровень нелегальной миграции в Европу не изменился с 2008 года

Уровень нелегальной миграции в Европу не изменился с 2008 года , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 06:57 Фото: pexels
Уровень нелегальной миграции в Великобританию и крупные европейские страны такой же, как и в 2008 году. Несмотря на враждебные политические высказывания о мигрантах, их число остается стабильным – менее 1% от общей численности населения, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, число нелегальных мигрантов, проживающих в Великобритании и других крупных европейских странах, не меняется уже много лет, несмотря на враждебные политические высказывания о заполонивших континент мигрантах.

Исследователи миграции из 18 ведущих мировых университетов и исследовательских организаций, включая Оксфордский университет, опубликовали общедоступную базу данных в рамках проекта MIrreM , который измеряет нелегальную миграцию.

По их словам, предоставить абсолютно точные данные невозможно, поскольку некоторые люди живут вне зоны видимости из-за страха перед иммиграционным контролем.

Исследователи обнаружили, что в 12 европейских странах, включая Великобританию, в период с 2016 по 2023 год проживало от 2,6 до 3,2 млн нелегальных мигрантов, что составляет менее 1% от общей численности населения этих стран.

В целом численность нелегальных мигрантов в европейских странах, по-видимому, не претерпела существенных изменений с 2008 года.

По данным отчета, предполагаемое число нелегальных мигрантов в Великобритании, включая просителей убежища, жертв торговли людьми и нелегальных мигрантов, составляет от 594 тыс. до 745 тыс. человек.

Ранее появилась информация, что ученые прогнозируют сильное изменение климата к концу века.

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