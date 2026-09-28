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Мир

ЕС готовит новые меры из-за наплыва мигрантов: что изменится

Флаги Европейского союза, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 07:36 Фото: pexels
В Мюнхене (Германия) министры внутренних дел европейских стран обсудили борьбу с нелегальной миграцией и усиление контроля на внешних границах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WELT, встреча состоялась 26 сентября 2026 года. В мероприятии приняли участие 18 министров, однако представителя Испании не было. При этом именно испанский эксклав Сеута этим летом оказался в центре миграционного кризиса и стал одной из причин обсуждения. Тогда более 72 000 человек пересекли границу из Марокко в Сеуту.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и комиссар Европейского Союза по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявили о необходимости усилить контроль на внешних границах. Предлагается расширить возможности Frontex, чтобы в случае чрезвычайной ситуации агентство смогло направлять оперативное подразделение в пострадавшую страну в течение 24 часов.

Frontex – агентство Европейского союза по безопасности его внешних границ.

Страны ЕС также намерены ускорить процедуры возвращения мигрантов в случае официального признания кризисной ситуации. Кроме того, в нескольких странах планируется создать так называемые центры возврата, где мигранты смогут проходить соответствующие процедуры за пределами ЕС.

Издание отмечает, что во время встречи министр внутренних дел Германии также заявил о подготовке новой визовой стратегии.

Казахстан продолжает активно работать над упрощением правил получения шенгенских виз. Об этом 16 сентября 2026 года заявил официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов.

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Камила Салкымбаева
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