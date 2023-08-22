КНБ перекрыл канал нелегальной миграции из Южной Азии

Сотрудники КНБ и полиции перекрыли канал незаконной миграции из стран Южной Азии в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК 22 августа, сотрудники ведомства пресекли канал нелегальной миграции из стран Южной Азии в Костанайской области.

По информации КНБ, 13 августа 2023 года военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области, а также сотрудники департаментов КНБ и полиции по региону задержали иностранца, которого подозревают в организации незаконной миграции в Казахстан. Подозреваемый успел нелегально провезти через границу РК четырех граждан стран Южной Азии.

"Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 394 УК РК. С начала 2023 года на территории Костанайской области задержано 32 иностранца", – добавили в пресс-службе КНБ.

Ранее стало известно, из каких стран в Казахстан чаще всего приезжают работать иностранцы.