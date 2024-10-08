Нападения ос грозят пострадавшим от наводнения в США массовой аллергией
По информации Sky News, поиск выживших и жертв продолжается уже вторую неделю после самого смертоносного шторма в США со времен урагана Катрина в августе 2005 года.
По меньшей мере 215 человек погибли в результате стихийных бедствий от побережья Мексиканского залива во Флориде до Аппалачей в Вирджинии.
Дождь и паводковые воды уничтожили не только дома людей, но и гнезда ос и пчел.
Чиновники запаслись противоаллергическими препаратами, такими как Бенадрил и ЭпиПен, чтобы помочь тем, кого могут ужалить насекомые.
После урагана поступают сообщения о рабочих, которых ужалили, когда они пытались восстановить подачу электроэнергии.
Крис Хейс, научный сотрудник по городской энтомологии в Университете штата Северная Каролина, сказал, что осы "имеют тенденцию становиться более агрессивными в это время года", поскольку пищи становится меньше, а погода приводит к сокращению численности популяции.
Ранее появилась информация, что военное судно угрожает разливом нефти у берегов Новой Зеландии.