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Нападения ос грозят пострадавшим от наводнения в США массовой аллергией

Нападения ос грозят пострадавшим от наводнения в США , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 05:20 Фото: pixabay
"Хелен" – самый смертоносный шторм, обрушившийся на США со времен урагана "Катрина" почти два десятилетия назад. Наводнение, вызванное ураганом "Хелен", заставило чиновников здравоохранения США запастись лекарствами от аллергии, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, поиск выживших и жертв продолжается уже вторую неделю после самого смертоносного шторма в США со времен урагана Катрина в августе 2005 года.

По меньшей мере 215 человек погибли в результате стихийных бедствий от побережья Мексиканского залива во Флориде до Аппалачей в Вирджинии.

Дождь и паводковые воды уничтожили не только дома людей, но и гнезда ос и пчел.

Чиновники запаслись противоаллергическими препаратами, такими как Бенадрил и ЭпиПен, чтобы помочь тем, кого могут ужалить насекомые.

После урагана поступают сообщения о рабочих, которых ужалили, когда они пытались восстановить подачу электроэнергии.

Крис Хейс, научный сотрудник по городской энтомологии в Университете штата Северная Каролина, сказал, что осы "имеют тенденцию становиться более агрессивными в это время года", поскольку пищи становится меньше, а погода приводит к сокращению численности популяции.

Ранее появилась информация, что военное судно угрожает разливом нефти у берегов Новой Зеландии.

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