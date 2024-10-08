Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пожилую пару и их питомца обнаружили мертвыми в одном из домов Великобритании

Пожилую пару и их питомца обнаружили мертвыми в одном из домов Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 08:20 Фото: pexels
Полиция Южного Уэльса (Великобритания) заявила, что расследует внезапную смерть пожилой пары и их собаки на территории дома в районе Троубридж, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, официальное опознание еще не проводилось, но офицеры говорят, что тела предположительно принадлежат 72-летней женщине и 74-летнему мужчине.

В заявлении полиции говорится, что на территории дома была обнаружена винтовка, а также, что по указанному адресу была найдена мертвая собака.

Главный инспектор полиции Южного Уэльса Лианна Риз заявила, что смерть пары "шокировала и опечалила местное сообщество".

Проводится тщательное расследование для установления обстоятельств, приведших к инциденту.

Ранее сообщалось, что отважная женщина в Индии не пустила грабителей в свой дом.

Читайте также

Мэра города Мексики Алехандро Аркоса убили через несколько дней после избрания
Мэра города в Мексике Алехандро Аркоса убили через несколько дней после избрания
Крупный французский горнолыжный курорт закроется из-за сокращения снежного сезона
Крупный французский горнолыжный курорт закроется из-за изменения климата
Штат Флорида в США готовится к крупнейшей эвакуации за семь лет
Штат Флорида в США готовится к крупнейшей эвакуации за семь лет
Аксинья Титова
Великобритания 2024 год Пенсионный возраст Собаки Полиция Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит
Крупный степной пожар в Карагандинской области: что там происходит
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: