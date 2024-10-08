Пожилую пару и их питомца обнаружили мертвыми в одном из домов Великобритании
Фото: pexels
Полиция Южного Уэльса (Великобритания) заявила, что расследует внезапную смерть пожилой пары и их собаки на территории дома в районе Троубридж, сообщает Zakon.kz.
По информации Sky News, официальное опознание еще не проводилось, но офицеры говорят, что тела предположительно принадлежат 72-летней женщине и 74-летнему мужчине.
В заявлении полиции говорится, что на территории дома была обнаружена винтовка, а также, что по указанному адресу была найдена мертвая собака.
Главный инспектор полиции Южного Уэльса Лианна Риз заявила, что смерть пары "шокировала и опечалила местное сообщество".
Проводится тщательное расследование для установления обстоятельств, приведших к инциденту.
Ранее сообщалось, что отважная женщина в Индии не пустила грабителей в свой дом.
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