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Отважная женщина в Индии не пустила грабителей в свой дом

Индия, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 06:40 Фото: pixabay
Индианка противостояла грабителям, не позволив им проникнуть в ее дом, сообщает Zakon.kz.

Она отчаянно отстаивала свое жилище. Возможно, это было обусловлено тем, что в доме находились маленькие дети. Все могло бы закончиться очень плохо и очень быстро. Ей повезло, что на ее двери были засовы, а сила в ее ногах оказалась просто невероятной.

Захватывающее видео с отважной матерью мгновенно распространилось в социальной сети Х.

А в США мальчик угнал авто и создал опасность для играющих на площадке детей.

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