Отважная женщина в Индии не пустила грабителей в свой дом

Индианка противостояла грабителям, не позволив им проникнуть в ее дом, сообщает Zakon.kz.

Она отчаянно отстаивала свое жилище. Возможно, это было обусловлено тем, что в доме находились маленькие дети. Все могло бы закончиться очень плохо и очень быстро. Ей повезло, что на ее двери были засовы, а сила в ее ногах оказалась просто невероятной.

Захватывающее видео с отважной матерью мгновенно распространилось в социальной сети Х.

🧐Inde — Une femme empêche des voleurs d'entrer dans sa maison où elle a des enfants ! Cela aurait pu très vite mal tourner.#Inde #robbers #deadbolts #femme #enfants pic.twitter.com/NUP7xi0NYT — Didier (@LetItShine69) October 3, 2024

А в США мальчик угнал авто и создал опасность для играющих на площадке детей.