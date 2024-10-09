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Альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира

Альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 02:40 Фото: pixabay
18-летний непальский альпинист побил рекорд самого молодого человека, покорившего все 14 8000-метровых вершин мира. Нима Ринджи Шерпа достиг вершины тибетской горы Шиша Пангма, завершив свою миссию по восхождению на высочайшие вершины мира, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, покорение всех 14 "восьмитысячников" считается вершиной альпинистских устремлений. Альпинисты пересекают "зоны смерти", где в воздухе недостаточно кислорода для поддержания человеческой жизни в течение длительного времени.

Шерпа не новичок в горах: он происходит из семьи альпинистов-рекордсменов, которые теперь также руководят крупнейшей в Непале компанией по организации альпинистских экспедиций.

До этого он уже установил несколько рекордов, покорив десятки вершин, начал заниматься высотным скалолазанием в возрасте 16 лет, поднявшись на гору Манаслу в августе 2022 года. К июню этого года он покорил свою 13-ю вершину – Канченджангу, третью по высоте вершину в мире.

Альпенист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 02:40

Фото: архив CBS News

Его команда сообщила, что в прошлом году он покорил самую высокую вершину в мире – Эверест – всего через день после покорения другой вершины из списка восьмитысячников – горы Лхоцзе.

Рекорд возраста, покоривший все 14 высочайших вершин мира, ранее принадлежал другому непальскому альпинисту, Мингме Гьябу "Дэвиду" Шерпе, который достиг этого в 2019 году в возрасте 30 лет.

К слову, о других достижениях. Ранее ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за "взлом белков".

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