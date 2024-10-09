Альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира
По информации CBS News, покорение всех 14 "восьмитысячников" считается вершиной альпинистских устремлений. Альпинисты пересекают "зоны смерти", где в воздухе недостаточно кислорода для поддержания человеческой жизни в течение длительного времени.
Шерпа не новичок в горах: он происходит из семьи альпинистов-рекордсменов, которые теперь также руководят крупнейшей в Непале компанией по организации альпинистских экспедиций.
До этого он уже установил несколько рекордов, покорив десятки вершин, начал заниматься высотным скалолазанием в возрасте 16 лет, поднявшись на гору Манаслу в августе 2022 года. К июню этого года он покорил свою 13-ю вершину – Канченджангу, третью по высоте вершину в мире.
Фото: архив CBS News
Его команда сообщила, что в прошлом году он покорил самую высокую вершину в мире – Эверест – всего через день после покорения другой вершины из списка восьмитысячников – горы Лхоцзе.
Рекорд возраста, покоривший все 14 высочайших вершин мира, ранее принадлежал другому непальскому альпинисту, Мингме Гьябу "Дэвиду" Шерпе, который достиг этого в 2019 году в возрасте 30 лет.
К слову, о других достижениях. Ранее ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за "взлом белков".