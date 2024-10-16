Британка стала самой молодой женщиной, покорившей 14 высочайших вершин мира

23-летняя британка стала самой молодой женщиной-альпинисткой, покорившей 14 высочайших вершин мира, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 23-летняя Адриана Браунли призналась, что плакала, когда достигла вершины последнего пика Шишапангмы в Тибете 9 октября. Она осуществила мечту, которую лелеяла с детства.

В мае 2021 года, в возрасте 20 лет, девушка осуществила другую мечту – покорила Эверест. В течение следующих трех лет она продолжала изучать оставшиеся вершины мира высотой более 8 тыс. м.





Так альпинистка стала самой молодой женщиной в мире, покорившей 14 высочайших вершин мира, в том числе К2, и самым молодым человеком, покорившим Гашербрум 1 без дополнительного кислорода.

В мире всего 14 гор высотой более 8000 м над уровнем моря, и все они расположены в Гималайских и Каракорумских горных хребтах на территории Непала, Тибета и Пакистана .

К ним относятся Эверест (8849 м), К2 (8611 м), Дхаулагири (8167 м) и Нангапарбат (8126 м).

Они известны как "восьмитысячники" и представляют собой сложную задачу для альпинистов.

Ранее стало известно, что альпиниста из Непала тоже признали самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира.

