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Новая Зеландия обновила правила включения трансгендерных спортсменов в соревнования

Новая Зеландия обновила правила включения трансгендерных спортсменов, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 06:40 Фото: Мохд Расфан / AFP через файл Getty Images
Новая Зеландия изменит принципы в отношении спортсменов-трансгендеров в общественном спорте после критики со стороны олимпийцев, считающих, что эти принципы игнорируют права женщин-спортсменок и подрывают справедливость и безопасность, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, министр спорта Новой Зеландии Крис Бишоп сообщил, что он попросил руководящий орган Sport NZ обновить двухлетние руководящие принципы, которые поощряют трансгендерных спортсменов соревноваться в любительском спорте в том гендере, к которому они себя относят, и не требуют доказывать или оправдывать свою идентичность.

"Важно, чтобы трансгендерные люди чувствовали себя способными участвовать в общественном спорте, но, очевидно, спортивным организациям приходится решать сложные вопросы, связанные с обеспечением справедливости и безопасности в результате такого участия", – сказал Бишоп в своем заявлении в среду.

Он пришел к выводу, что руководящие принципы не отражают законных ожиданий общества, согласно которым спорт на уровне общества должен быть ориентирован не только на разнообразие, инклюзивность и равенство, но и на приоритет справедливости и безопасности.

Критики включения трансгендеров в женский спорт утверждают, что прохождение мужского полового созревания дает спортсменам огромное преимущество в плане опорно-двигательного аппарата, которое переход не сглаживает.

Ранее появилась информация, что уровень нелегальной миграции в Европу не изменился с 2008 года.

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