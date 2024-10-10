Экономика Германии падает второй год подряд
Фото: freepik
Правительство Германии заявило, что экономика страны падает второй год подряд. Вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что она не видела мощного роста с 2018 года, поскольку к проблемам страны добавились широкие глобальные вызовы, сообщает Zakon.kz.
По информации ABC News, правительство Германии заявило, что экономика страны, крупнейшая в Европе, находится на пути к спаду второй год подряд.
Вице-канцлер Роберт Хабек, который также является министром экономики, заявил, что экономика Германии не видела мощного роста с 2018 года, поскольку к структурным проблемам страны добавились более широкие глобальные вызовы.
"В разгар кризиса Германия и Европа оказались зажаты между Китаем и США и должны научиться отстаивать свои права", – сказал он в своем заявлении.
Хабек утверждает, что правительство решило многие внутренние проблемы Германии — обеспечило ее энергоснабжение, ускорило процедуры планирования, сократило бюрократию и попыталось решить проблему нехватки квалифицированных рабочих.
Ранее сообщалось, что Германия примет кенийских рабочих в рамках соглашения о миграции.
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