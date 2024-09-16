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Германия примет кенийских рабочих в рамках соглашения о миграции

Германия примет мигрантов из Кении, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 07:16 Фото: pixabay
Германия заключила с Кенией соглашение о контролируемой миграции, благодаря которому Берлин откроет свои двери для квалифицированных и полуквалифицированных кенийских рабочих, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, это соглашение подписали канцлер Германии Олаф Шольц и президент Кении Уильям Руто 13 сентября.

Хотя точное число рабочих, которые прибудут в Германию, не разглашается, представитель администрации президента Кении ранее заявлял, что рассматриваются возможности трудоустройства до 250 тыс. кенийцев.

На сегодняшний день миграция является одной из главных проблем в Германии и подпитывает рост крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Соглашение было достигнуто в то время, когда правительство Шольца начало борьбу с нелегальной иммиграцией, объявив об ужесточении пограничного контроля.

Ранее появилась информация, что более 200 заключенных сбежали из тюрьмы после сильного наводнения в Нигерии.

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Аксинья Титова
Германия Кения 2024 год Трудоустройство Мигранты Законы
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