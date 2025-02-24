Как выборы в Германии повлияют на экономику Казахстана

Выборы в ФРГ крайне важны для глобальных рынков, поскольку экономика страны считается третьей по величине после США и КНР. Новые политические силы и изменения в курсе правительства неизбежно скажутся на мировых финансах и промышленности, сообщает Zakon.kz.

Ключевые результаты и политическая обстановка после выборов

По итогам выборов 23 февраля 2025 года Германия получила обновленный состав парламента. Первое место занял оппозиционный блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, набрав 28,52% голосов. Второе место заняла ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 20,8%. Действующая Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем получила лишь 16,41%, что стало для нее серьезным поражением. "Левые" набрали 8,8%.

Бывшие коалиционные партнеры СДПГ – "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) – также потеряли позиции. "Зеленые" набрали 11,61%, а СвДП не преодолела проходной барьер (4,3%). Аналогичная ситуация сложилась с "Союзом Сары Вагенкнехт" (ССВ), который получил 4,9% голосов.

Фото: bundestag.de

Будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что намерен сформировать правительство к Пасхе (20 апреля). Однако для формирования коалиции ему предстоит провести сложные переговоры, так как сотрудничество с АдГ остается табу для остальных партий.

Экономические программы ведущих партий

Социал-демократы: ставка на инвестиции. СДПГ в предвыборной кампании обещала усилить поддержку промышленности, ежегодно выделяя по 18 млрд евро на доплаты к частным инвестициям. Планировалось введение "бонуса Made in Germany", предусматривающего 10%-ное субсидирование частных вложений в производство.

"Зеленые": приоритет экологии. "Зеленые" выступают за снижение цен на энергию, налоговые льготы для бизнеса и восстановление субсидий на электромобили. Финансирование предлагается за счет новых налогов, включая налог на сверхдоходы миллиардеров.

Консерваторы: отказ от субсидий. Фридрих Мерц и его блок ХДС/ХСС предлагают экономическую программу "Повестка 2030", направленную на сокращение бюджетных расходов, пересмотр социальной поддержки и реформу трудового законодательства. Основной акцент – на трудолюбие и снижение налоговой нагрузки для бизнеса.

Требования бизнеса к будущему правительству Германии

Снижение цен на энергию, уменьшение налогового бремени, больше финансовых стимулов для инвестиций, более гибкое трудовое законодательство, сокращение отчислений в фонды соцстраха – таковы требования немецкого бизнеса к будущему правительству. При этом главное требование: меньше бюрократии – заявил глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Райнер Дульгер.

"В экономике спад. Безработица растет. Германия утратила привлекательность для инвесторов". Райнер Дульгер

Отметим, что Германия долгое время была "чемпионом мира" по экспорту, но энергетический кризис, инфляция, ускоренный переход к климатически нейтральной экономике и конфликт в Украине привели к росту цен на энергию, что особенно ударило по энергоемким предприятиям. По данным BDА, около трети немецких компаний уже перенесли свои исследовательские подразделения за границу. Бизнес требует снижения бюрократических затрат, так как компании ежегодно тратят 65 млрд евро на административные процедуры.

Как итоги выборов повлияют на мировую экономику?

Энергетический кризис и цены на газ. Германия является крупнейшим потребителем и распределителем газа в Европе. Смена курса в энергетической политике и возможное прекращение конфликта в Украине может положительно повлиять на глобальные цены на энергоресурсы.

Санкционная политика. Новое руководство Германии способно усилить или ослабить санкционные режимы, что напрямую повлияет на международные экономические связи.

Реформы в промышленности. Германия – один из ведущих производителей автомобилей и промышленного оборудования. Изменения в экономической политике страны могут повлиять на глобальные рынки.

Стабильность евро. Европейская валюта во многом зависит от экономической политики Германии. Если рынок отреагирует на выборы неопределенностью, это может привести к волатильности евро.

Что ждет от нового правительства ФРГ Казахстан?

Экономическое сотрудничество между Казахстаном и Германией в 2025 году продолжает активно развиваться, особенно в таких областях, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, транспорт и логистика. Вот некоторые ключевые статистические данные и примеры сотрудничества.

Соглашения. В сентябре 2024 года Казахстан и Германия подписали 30 соглашений на сумму более 6,1 млрд долларов, направленных на развитие сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, транспорта и промышленного производства.

Торгово-экономическое сотрудничество. Германия является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана в ЕС, а Казахстан входит в топ-50 внешнеторговых партнеров Германии. За семь месяцев 2024 года объем взаимной торговли между странами составил 2,3 млрд долларов.

Инвестиции. С 2005 года прямые инвестиции из ФРГ в РК составили около 6,7 млрд долларов. 90% этих средств приходится на несырьевой сектор, включая перерабатывающую промышленность, химическую отрасль и транспорт. Количество предприятий с немецким участием в Казахстане достигло 752.

Подводя итоги, можно сделать однозначный вывод: для Казахстана итоги выборов в Германии имеют важное значение в контексте двустороннего экономического сотрудничества. ФРГ – один из крупнейших инвесторов в республику, особенно в секторах энергетики, производства и технологий.

Ранее мы рассказали, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев видит дальнейшее развитие отношений Казахстана и Германии.