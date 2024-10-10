После инсульта умерла вдова младшего брата Джона Кеннеди

В возрасте 96 лет после инсульта умерла Этель Кеннеди – вдова сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily bulletin, она перенесла инсульт во сне 3 октября, ее внук Джо Кеннеди III опубликовал сообщение в социальных сетях ранее на этой неделе. Он описал свою "невероятную бабушку" как "сильную женщину, которая прожила удивительно полноценную жизнь".

Этель Кеннеди была старейшим представителем семьи. Отметим, что у Этель и Роберта Кеннеди родилось 11 детей. Ее последний ребенок родился через шесть месяцев после того, как ее муж погиб в результате покушения в 1968 году. Тогда он баллотировался на пост президента США от Демократической партии.

Фото: flickr

Сын Этель, Роберт Кеннеди – младший, в этом году участвовал в президентской гонке в качестве независимого кандидата. Однако в августе вышел из нее, заявив, что поддержит Трампа.

Ранее сообщалось, что в возрасте 86 лет умер известный бизнес-магнат Индии и бывший председатель Tata Group Ратан Тате, правнук основателя компании.