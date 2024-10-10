Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Он стучал из гроба и просил помощи: 80-летний стамбулец проснулся во время своих похорон

мужчина проснулся по время своих похорон, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 23:10 Фото: pixabay
В районе Фатих в Стамбуле 80-летний Халита Байшу проснулся в гробу во время своих похорон, но позже все же умер, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NTV, пенсионер лечился от рака горла. В один из дней его нашли мертвым. Тело доставили в мечеть Хаджи Ильяса Ятагана в городе Айвансарае для погребальной молитвы. Но во время церемонии из гроба стали доноситься крики.

По словам дочери покойного, отец стучал и просил о помощи. Семья и присутствующие были потрясены.

На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила Байшу в местную больницу. Однако позже мужчина скончался.


"Раньше мы смотрели это в кино, а теперь видим эту ситуацию вживую", – сказал сын покойного по имени Йигит.

Отметим, что схожая ситуация произошла в июне 2023 года. Жительница Эквадора Белла Монтойя умерла от инсульта в возрасте 76 лет. Но ее нашли живой незадолго до погребения.

Читайте также

в Чехии запретили хоронить людей в гробах
Власти Чехии запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали протесты
Бразильца обвинили в сексуальном насилии над собственной семьей
В Бразилии мужчина 20 лет держал в сексуальном плену жену, дочерей и тещу
Дуров рассказал, как создал VK
В свой 40-й день рождения Павел Дуров рассказал, как 18 лет назад запустил "ВКонтакте"
Елена Беляева
Турция 2024 год Похороны Стамбул
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: