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В Чикаго толпа людей разграбила товарный поезд

Мародеры, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 04:40 Фото: Х/Sylvaners
Толпа мародеров разграбила товарный поезд в американском городе Чикаго, сообщает Zakon.kz.

Как передает CBS NEWS, 11 октября десятки мародеров успели опустошить несколько грузовых вагонов. В них перевозилась техника и аппаратура. Сообщается, что полиция прибыла на место только спустя час. В итоге смогли задержать только шестерых.

В железнодорожной компании Union Pacific пояснили, что состав ждал, пока можно будет продолжить движение по путям компании-партнера, однако во время простоя вагоны и контейнеры принялись взламывать.

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