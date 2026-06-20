В Чикаго расстреляли толпу людей из внедорожника

В Чикаго в результате стрельбы на южной стороне города пострадали 13 человек. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу в районе Розеланд, сообщает Zakon.kz.

По информации FOX 32 Chicago, около 23:00 на участке 200-го квартала West 95th Street неизвестные на красном внедорожнике подъехали к большой группе людей. Двое мужчин, находившихся в автомобиле, открыли огонь по толпе, после чего скрылись с места происшествия.

На месте были обнаружены первые пострадавшие, включая 32-летнюю женщину с двумя огнестрельными ранениями в спину и 44-летнего мужчину с четырьмя касательными ранениями. Оба были доставлены в больницы в стабильном состоянии.

Позднее полиция уточнила, что еще десять человек самостоятельно обратились за медицинской помощью или были доставлены в различные медицинские учреждения города. Среди пострадавших – мужчины, женщины и подросток 17 лет, получивший тяжелое ранение бедра. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Мотив нападения и обстоятельства собрания, во время которого произошла стрельба, пока не установлены. Расследование продолжают детективы полиции Чикаго.

‼️Two unidentified individuals opened fire on a crowd in Chicago, leaving at least 13 people injured, according to ABC News. pic.twitter.com/Re0YCvRpMa — News.Az (@news_az) June 20, 2026

Ранее сообщалось, что в торговом центре West Mall в Краснодаре произошло нападение, в результате которого погибла женщина и пострадали несколько человек. По данным следствия, 19-летний местный житель напал на посетителей ТЦ с ножом, а также привел в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.