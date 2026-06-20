#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

В Чикаго расстреляли толпу людей из внедорожника

В Чикаго расстреляли толпу людей из внедорожника, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 21:35 Фото: pixabay
В Чикаго в результате стрельбы на южной стороне города пострадали 13 человек. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу в районе Розеланд, сообщает Zakon.kz.

По информации FOX 32 Chicago, около 23:00 на участке 200-го квартала West 95th Street неизвестные на красном внедорожнике подъехали к большой группе людей. Двое мужчин, находившихся в автомобиле, открыли огонь по толпе, после чего скрылись с места происшествия.

На месте были обнаружены первые пострадавшие, включая 32-летнюю женщину с двумя огнестрельными ранениями в спину и 44-летнего мужчину с четырьмя касательными ранениями. Оба были доставлены в больницы в стабильном состоянии.

Позднее полиция уточнила, что еще десять человек самостоятельно обратились за медицинской помощью или были доставлены в различные медицинские учреждения города. Среди пострадавших – мужчины, женщины и подросток 17 лет, получивший тяжелое ранение бедра. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Мотив нападения и обстоятельства собрания, во время которого произошла стрельба, пока не установлены. Расследование продолжают детективы полиции Чикаго.

Ранее сообщалось, что в торговом центре West Mall в Краснодаре произошло нападение, в результате которого погибла женщина и пострадали несколько человек. По данным следствия, 19-летний местный житель напал на посетителей ТЦ с ножом, а также привел в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Мародеры
04:40, 13 октября 2024
В Чикаго толпа людей разграбила товарный поезд
полиция, оцепление
14:13, 22 марта 2025
Неизвестные расстреляли людей в одном из парков США
жуткое ДТП в Китае
23:35, 11 ноября 2024
Внедорожник влетел в толпу: десятки людей пострадали в ДТП в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайсар&quot; и &quot;Улытау&quot; поделили очки в матче КПЛ
22:19, Сегодня
"Кайсар" и "Улытау" поделили очки в матче КПЛ
&quot;Ордабасы&quot; уверенно обыграл &quot;Каспий&quot; в 14-м туре КПЛ
21:52, Сегодня
"Ордабасы" уверенно обыграл "Каспий" в 14-м туре КПЛ
Григорий Ломакин стал победителем турнира ITF в Китае в парном разряде
21:08, Сегодня
Григорий Ломакин стал победителем турнира ITF в Китае в парном разряде
Матч &quot;Женис&quot; – &quot;Иртыш&quot; завершился безголевой ничьёй
20:34, Сегодня
Матч "Женис" – "Иртыш" завершился безголевой ничьёй
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: