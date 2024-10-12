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Владислав Бакальчук язвительно отреагировал на обвинения экс-супруги о краже миллиардов

Владислав Бакальчук язвительно отреагировал на обвинения экс-супруги о краже миллиардов, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 22:42 Фото: Telegram/WBakalchuk
Экс-супруг основательницы и генерального директора российского маркетплейса Wildberries Татьяны Ким (ранее Бакальчук) Владислав 12 октября язвительно отреагировал на обвинения о краже миллиардов рублей.

Он заявил, что уже запутался в обвинениях Ким и не может понять, сколько "украл".

"Друзья, помогите, я уже запутался. Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я "украл" у себя?" – написал Бакальчук в своем Telegram-канале.

К своему посту он добавил даже шуточный опрос.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 миллиардов рублей. Она выразила мнение, что экс-супруг "потерял адекватность восприятия", и заявила, что сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами, а сама компания подверглась хакерским атакам.

Скандал в семье Бакальчуков разразился еще 23 июля 2024 года. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчуком заявил, что в компании происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Но Татьяна опровергла это и заявила об объединении WB с компанией Russ Outdoor.

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