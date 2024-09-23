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Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 22:21 Фото: Telegram/WBakalchuk
Супруг основательницы и генерального директора российского маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на ее решение о смене фамилии, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале 23 сентября он оставил ироничный пост. 

"Поменять фамилию. Поменять название компании. Поменять прическу. Что бы еще поменять?" – написал Владислав Бакальчук.

Ранее Татьяна Бакальчук заявила о смене фамилии. Она вернула свою девичью фамилию – Ким.

Напомним, что скандал в семье Бакальчуков разразился еще раньше. 23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Но основательница популярного маркетплейса опровергла это и заявила об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

19 сентября владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука задержали и предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ (убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство). Позднее бизнесмена отпустили, и он выразил уверенность, что "власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание".

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