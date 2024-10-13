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Австралия выделила 64 миллиона долларов на защиту от птичьего гриппа

Австралия выделила 64 миллиона долларов на защиту от птичьего гриппа, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 02:20 Фото: pixabay
13 октября правительство Австралии заявило, что выделит 95 млн австралийских долларов (30 млрд 964 млн 766 тыс. 203 тенге) на защиту от разрушительного штамма птичьего гриппа, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, новый штамм птичьего гриппа распространился среди популяций птиц и млекопитающих по всему миру, но пока не достиг островного континента.

Океания – последний регион мира, свободный от птичьего гриппа H5N1, который с момента появления в Азии, Европе и Африке в 2020 году унес жизни сотен миллионов птиц и десятков тысяч млекопитающих, усеяв пляжи трупами и разрушив сельскохозяйственную отрасль. 

Министр сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Джули Коллинз заявила, что новое финансирование является дополнением к более чем 1 млрд австралийских долларов, потраченным на укрепление биологической безопасности страны.

"Этот штамм птичьего гриппа представляет реальную и серьезную угрозу сельскохозяйственному сектору Австралии", – говорится в заявлении Коллинза.

Хотя регион в некоторой степени защищен благодаря своему географическому положению (он находится вдали от путей миграции крупных птиц, таких как гуси, которые распространяют инфекцию), вирус близок: в 2022 году он достиг Индонезии, а в прошлом году – Антарктиды.

Ученые и чиновники утверждают, что существует повышенный риск его прибытия в Австралию вместе с мелкими перелетными прибрежными птицами в Южном полушарии весной, с сентября по ноябрь.

Ранее появилась информация, что больницы Германии переживают острую нехватку медикаментов.

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