Австралия выделила 64 миллиона долларов на защиту от птичьего гриппа
По информации U.S. News & World Report, новый штамм птичьего гриппа распространился среди популяций птиц и млекопитающих по всему миру, но пока не достиг островного континента.
Океания – последний регион мира, свободный от птичьего гриппа H5N1, который с момента появления в Азии, Европе и Африке в 2020 году унес жизни сотен миллионов птиц и десятков тысяч млекопитающих, усеяв пляжи трупами и разрушив сельскохозяйственную отрасль.
Министр сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Джули Коллинз заявила, что новое финансирование является дополнением к более чем 1 млрд австралийских долларов, потраченным на укрепление биологической безопасности страны.
"Этот штамм птичьего гриппа представляет реальную и серьезную угрозу сельскохозяйственному сектору Австралии", – говорится в заявлении Коллинза.
Хотя регион в некоторой степени защищен благодаря своему географическому положению (он находится вдали от путей миграции крупных птиц, таких как гуси, которые распространяют инфекцию), вирус близок: в 2022 году он достиг Индонезии, а в прошлом году – Антарктиды.
Ученые и чиновники утверждают, что существует повышенный риск его прибытия в Австралию вместе с мелкими перелетными прибрежными птицами в Южном полушарии весной, с сентября по ноябрь.
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