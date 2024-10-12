Пациентов отправляют домой: острую нехватку медикаментов переживают больницы Германии

В Германии назрел серьезный кризис с поставками медикаментов, особенно физиологического раствора для капельниц. По этой причине в ряде медучреждений врачи не могут оказать помощь больным, сообщает Zakon.kz.

При этом дефицит необходимого местные медики предрекали еще в сентябре, утверждает BILD.

В интервью изданию глава Федеральной ассоциации врачей Андреас Гассен сказал, что по всей Германии наблюдаются ограничения в оказании медицинской помощи из-за дефицита физраствора. Данное явление спикер назвал "медицинским провалом" и "отражением того, что медикаментозное обеспечение в стране находится на уровне стран третьего мира".

В свою очередь глава Немецкой больничной ассоциации Геральд Гасс отметил, что от нехватки важных лекарств и растворов страдают не только врачи в частных кабинетах, но и государственные больницы.

"Больницы не получают необходимого объема растворов для промывания и инфузий, который они заказывают у производителей. Пока еще мы можем оказывать пациентам необходимую помощь, но это требует больших организационных и финансовых усилий. Однако, если ситуация не улучшится, а число пациентов продолжит расти, текущий уровень обслуживания станет невозможным", — заявил он.

Причина кризиса кроется в нарушениях в цепочке поставок. Для решения проблемы власти даже упростили импорт медикаментов, но пока положение не изменилось.

К слову, ранее правительство Германии заявило, что экономика страны падает второй год подряд. Вице-канцлер Роберт Хабек признался, что она не видела мощного роста с 2018 года, поскольку к проблемам страны добавились широкие глобальные вызовы.