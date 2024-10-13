Шотландский диджей погиб от травмы головы на Ибице в возрасте 38 лет

Британские электронные группы Disclosure и CamelPhat отдали дань памяти покойному диджею в социальных сетях. Шотландский диджей Джекмастер умер от травмы головы на Ибице в возрасте 38 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, музыкант, настоящее имя которого Джек Ревилл, скончался на Ибице 12 октября утром из-за осложнений, вызванных случайной травмой.

Диджей из Глазго, который был соучредителем звукозаписывающей компании Numbers, недавно выпустил сингл Nitro при участии Kid Enigma.

Британский электронный дуэт Disclosure был среди тех, кто отдал дань уважения, написав в Instagram:

"Не могу в это поверить. Сердце разбито. Спасибо за все удивительные воспоминания и вдохновение, Джек. Это просто ужасно, ужасно, ужасно".

Другой британский танцевальный и электронный дуэт CamelPhat написал:

"Не могу поверить в то, что читаю... в индустрии, полной эгоизма, ты, несомненно, один из самых приятных парней, которых мы когда-либо встречали на своем пути. Наши мысли с семьей и друзьями. Покойся с миром, мой друг x".

Семья Ревилла сообщила в своем заявлении, что талант погибшего смешивать жанры и создавать зажигательные диджейские сеты и постановки снискали ему уважение и восхищение коллег и поклонников по всему миру.

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