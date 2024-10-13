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90-летний дизайнер Джорджио Армани рассказал, когда планирует уйти на пенсию

90-летний дизайнер Джорджио Армани рассказал, когда планирует уйти на пенсию, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 03:40 Фото: wikipedia
Джорджио Армани – 90-летний основатель итальянского дома моды класса люкс, заявил, что планирует уйти на пенсию в ближайшие два-три года, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 90-летний дизайнер сохраняет полный контроль над своей империей с момента ее основания почти 50 лет назад.

Но поскольку детей, которым можно было бы передать болезнь, нет, уже давно ходят слухи о ее долгосрочном будущем.

Армани заявил итальянской ежедневной газете Corriere della Sera:

"Я все еще могу дать себе два-три года на посту главы компании. Но не больше, это было бы негативно".

Он сказал, что получил "немного более настойчивые" предложения от потенциальных внешних инвесторов в его компанию, но добавил, что "на данный момент я не вижу никаких возможностей".

Стремясь сохранить будущую независимость компании, он сообщил итальянской газете, что "создал своего рода структуру, проект, протокол" для управления своей преемственностью, но не вдавался в подробности.

Любимец знаменитостей на красных дорожках, Армани на протяжении многих лет развивал рабочие отношения со многими звездами, включая Ричарда Гира , Эрика Клэптона и Леди Гагу .

Ожидается, что среди наследников Армани будут его сестра, еще трое членов семьи, работающих в компании, его давний соратник и партнер Панталео Делл'Орко и благотворительный фонд.

Ранее дизайнер назвала семь идеальных вещей для работы в офисе осенью.

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