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Жительнице США грозит тюремное заключение за контрабанду черепах

Жительнице США шрозит тюремное заключение за контрабанду черепах, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 03:23 Фото: Carolyn Kaster/AP
В июне 2024 года американка Ван Йи Нг намеревалась переправить черепах через озеро в Канаду, спрятав их в носках в спортивной сумке. Ее арестовали с кладью, в которой было 29 особей, когда она готовилась пересечь озеро Уоллес, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Ван Йи Нг была арестована в июне в Вермонте, когда она собиралась сесть в надувную байдарку с сумкой, в которой находились 29 восточных коробчатых черепах, и переплыть озеро Уоллес к границе с Канадой.

Озеро Уоллес – международный водоем, который используется для контрабанды людей и наркотиков.

Восточные коробчатые черепахи являются охраняемым видом и имеют яркие оранжевые и желтые отметины на темно-коричневом панцире. Они продаются на черном рынке в Китае за 1000 долларов (48 791 тенге).
Нг признала себя виновной по одному эпизоду попытки контрабанды восточных коробчатых черепах. Ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 250 тыс. долларов (12 млн 197 тыс. 962 тенге).
Ранее сообщалось, что из-за загадочной гибели восьми питомцев закрылся зоопарк Гонконга. В зоологическом и ботаническом садах в центре города обнаружили восемь мертвых обезьян.

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