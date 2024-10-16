Мигранты массово погибают от жары на границе Мексики и США

В 2024 году на границе США и Мексики погибло более 108 человек. Почти все смерти были связаны с жарой, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, за последние два года в Нью-Мексико, недалеко от границы США и Мексики, погибло в десять раз больше мигрантов, чем всего пять лет назад.

За первые восемь месяцев 2024 года тела 108 погибших обнаружили менее чем в 16 км от Эль-Пасо. В 2023 году останки 113 предполагаемых мигрантов нашли недалеко от границы штата с Мексикой. В 2020 году было найдено девять тел. В 2019 году их было 10.

Неясно, почему именно в этом районе гибнет так много людей. Многие эксперты объясняют это тем, что контрабандисты перевозят мигрантов по маршрутам, которые могут быть опасными в условиях экстремальных летних температур.

Ранее сообщалось, что Южная Африка переживает самый тяжелый кризис голода за последние десятилетия.

