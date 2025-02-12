Недалеко от Туапсе произошло ощутимое землетрясение

В окрестностях Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки зафиксировали на глубине 5 км около 16:40 по местному времени.

Эпицентр сейсмического явления находился в 2 км к юго-западу от Туапсе и в 77 км к северо-западу от Сочи.

Ранее сообщалось, что Турция готовится к цунами и землетрясениям.



