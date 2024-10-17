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Более тысячи случаев: В Африке растет смертность от оспы обезьян

В Африке растет смертность от оспы обезьян, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 04:58 Фото: pixabay
Число смертей от оспы обезьян в Африке превысило 1000 человек. Сохраняется угроза трансграничного заражения, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея сообщил, что за последнюю неделю от оспы обезьян умерло 50 человек, в результате чего общее число случаев достигло 1100.

Это говорит о том, что властям предстоит нелегкая задача по сдерживанию вспышек, которые затрагивают 18 из 55 стран африканского континента.

Касея заявил, что ситуация с mpox в Африке "выходит из-под контроля, если не действовать", и призвал международных партнеров выполнить свои обещания по поддержке Африки.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения оспой обезьян выявили в Германии.

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