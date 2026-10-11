Всплеск оспы обезьян зафиксировали в Гонконге

В Гонконге зафиксировали новый случай заражения оспой обезьян. Число заболевших в городе заметно выросло: с августа выявили 21 случай – это 70% от всех зарегистрированных с начала года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное управление здравоохранения, заболевший – 29-летний мужчина. У него появились сыпь, температура и увеличились лимфоузлы. Анализ подтвердил заражение вирусом оспы обезьян, состояние пациента стабильное.

Согласно данным эпидемиологического расследования, все 21 заболевший с августа имели рискованные сексуальные контакты. Большинство не были вакцинированы. Более половины пациентов в последние месяцы знакомились с партнерами через приложения для знакомств, а некоторые после заражения не смогли связаться с ними, что осложнило отслеживание контактов.

Уточняется, что всего с 2022 года в Гонконге зарегистрировали 114 случаев заболевания, в том числе 30 – с начала 2026 года. Власти расширяют вакцинацию и призывают людей из групп повышенного риска прививаться и избегать рискованных контактов.

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