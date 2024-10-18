Туристка в Таиланде во время дайвинга попала под катер

15 октября 30-летняя британка отправилась в дайвинг-тур на Симиланских островах в Таиланде и попала под катер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Phuket News, инцидент произошел во время ее погружения, девушку задело гребным винтом.

Как уточняется, туристка отделалась раной пятки, получив порез всего пять сантиметров в длину и два в глубину. На помощь женщине пришли офицеры Королевских Военно-морских сил Таиланда. Ей остановили кровотечение, забинтовали ногу и дали обезболивающее. Затем иностранку доставили в больницу для дальнейшего лечения.

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