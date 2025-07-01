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Мир

Катер сбил туристку на гидроцикле во время отдыха в Европе

Океан, техника, закат, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 07:43 Фото: pexels
Туристка из Великобритании отправилась кататься на гидроцикле во время отдыха в Испании с возлюбленным и не выжила после столкновения с катером, сообщает Zakon.kz.

По информации The Mirror, инцидент произошел на пляже Лос-Торос курорта Коста-дель-Соль. 43-летняя женщина села на пассажирское кресло водного мотоцикла, которым управлял ее партнер. В это время в море на катере катался их нетрезвый друг.

По сообщению Гражданской гвардии Испании, катер врезался сзади в гидроцикл и задавил пассажирку. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

Водителя катера арестовали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве и вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Таиланд ввел новый запрет для туристов.

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Аксинья Титова
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