Катер сбил туристку на гидроцикле во время отдыха в Европе

Туристка из Великобритании отправилась кататься на гидроцикле во время отдыха в Испании с возлюбленным и не выжила после столкновения с катером, сообщает Zakon.kz.

По информации The Mirror, инцидент произошел на пляже Лос-Торос курорта Коста-дель-Соль. 43-летняя женщина села на пассажирское кресло водного мотоцикла, которым управлял ее партнер. В это время в море на катере катался их нетрезвый друг.

По сообщению Гражданской гвардии Испании, катер врезался сзади в гидроцикл и задавил пассажирку. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

Водителя катера арестовали. Его обвиняют в непредумышленном убийстве и вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Таиланд ввел новый запрет для туристов.