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Национальная энергосистема Кубы вышла из строя, оставив страну без света

Куба оказалась без электричества, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 23:49 Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства энергетики и горной промышленности Кубы заявила о том, что в стране приостановили подачу электричества, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, опубликованной в соцсетях Х (бывшая Twitter), инцидент произошел из-за непредвиденной аварийной остановки ТЭЦ. 

"Электросоюз работает над его восстановлением", – сообщили в министерстве.

Кроме того, президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы.

Накануне он поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, отметив, что основной причиной этих проблем стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.

Ранее сообщалось, что жители Таугуля и района ТРЦ Mega Alma-Ata остались без света.

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