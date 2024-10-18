Национальная энергосистема Кубы вышла из строя, оставив страну без света

Пресс-служба Министерства энергетики и горной промышленности Кубы заявила о том, что в стране приостановили подачу электричества, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, опубликованной в соцсетях Х (бывшая Twitter), инцидент произошел из-за непредвиденной аварийной остановки ТЭЦ.

"Электросоюз работает над его восстановлением", – сообщили в министерстве.

Кроме того, президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы.

Desde la dirección del país estamos dedicando absoluta prioridad a la atención y solución de esta contingencia energética de alta sensibilidad para la nación.



No habrá descanso hasta su restablecimiento. https://t.co/QbdZh43LRo — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 18, 2024

Накануне он поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, отметив, что основной причиной этих проблем стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.

Ранее сообщалось, что жители Таугуля и района ТРЦ Mega Alma-Ata остались без света.